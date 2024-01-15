Afyonkarahisar Mevlevi Camii'nde şehitler için dua programı düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçikler için Afyonkarahisar Mevlevi Camii'nde sabah namazı dua programı düzenlendi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun katılımıyla yapılan programda, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçikler için Kur'an okunup dualar edildi. Afyonkarahisar İl Müftülüğü, tüm şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Afyonkarahisar Mevlevi Camii'nde sabah namazında Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçiklere dua için eller semaya kalktı.
Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçikler için sabah namazı dua programı yapıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun katılımı ile Mevlevi Camii'nde terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçikleri ve tüm şehitler için Kur'an okunup dualar edildi. Afyonkarahisar İl Müftülüğün'den yapılan açıklamada; "Rabbimizden tüm şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta şehit yakınlarımız olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz" denildi. - AFYONKARAHİSAR