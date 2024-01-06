Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Oymaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, katılımın her geçen gün arttığını belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Oymaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, sabah namazı buluşmalarının ilçedeki camilerde devam ettiğini, her geçen gün katılımın arttığını söyledi.