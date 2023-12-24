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Kahramankazan'da "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Osmaniye Camisi'nde "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Osmaniye Camisi'nde "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler ile Filistinliler için dualar edildi.

Kılınan namazın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay, sabah namazının önemini vurguladı.

Cemaatten camileri doldurmalarını isteyen Mahmut Ay, " Bilinçsiz şuursuz milletlerin olduğu yerde birlik beraberlik olmaz. Bizi bir yapan, beraber yapan cemaattir, cami şuurudur. Biz bunu kaybedersek Allah muhafaza çok tehlikeli. Onun için camileri boş bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Mahmut Ay Osmaniye Ankara Terör Güncel Haberler

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