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Malazgirt'te şehitler için sabah namazında dua edildi

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Muş'un Malazgirt ilçesinde vatan müdafaasında şahadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi. Malazgirt ilçesinde sabah namazı öncesi, şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi sabah namazında şehitler için düzenlenen dua programı; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Alparslan Camisi'nde düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde vatan müdafaasında şahadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi.

Malazgirt ilçesinde sabah namazı öncesi, şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatim duası edilen programda, şehitler için dua edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi sabah namazında şehitler için düzenlenen dua programı; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Alparslan Camisi'nde düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Malazgirt İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan tarafından şehitler için dua edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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