Malazgirt'te şehitler için sabah namazında dua edildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde vatan müdafaasında şahadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edildi.

Malazgirt ilçesinde sabah namazı öncesi, şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatim duası edilen programda, şehitler için dua edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi sabah namazında şehitler için düzenlenen dua programı; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Alparslan Camisi'nde düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Malazgirt İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan tarafından şehitler için dua edildi. - MUŞ