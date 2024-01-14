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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için camilerde dua edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'deki camilerde dua programları düzenlendi. Vatandaşlar, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dualar etti. Programlar, cami avlusunda çorba ikramıyla son buldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Bursa ve çevre illerde camilerde dua edildi.

Bursa'da sabah namazının ardından Ulu Cami'ne gelen vatandaşların katılımıyla, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar, şehitler için dualar etti.

Eskişehir

Eskişehir'de sabah namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Camiye gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak edilen dualara hep birlikte "amin" dedi.

Duanın ardından vatandaşlar sabah namazını kıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki program, Zağnos Paşa Camisi'nde sabah ezanının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç ve camideki vatandaşlar şehitler için dua etti. Program, cami avlusunda çorba ikramıyla son buldu.

Yalova

Yalova'da sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz için Çiftlikköy ilçesindeki Hacı Kaymaklı Camisi'ne gelen vatandaşlar, şehitler için ellerini semaya açıp dua etti.

Kütahya

Kütahya Müftülüğü tarafından kentin tarihi Ulu Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sabah namazının ardından ilahiler okundu, tesbihatlar yapıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, şehitler için dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde İl Müftülüğünce dua programı düzenlendi.

Sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de sabah namazında il genelindeki camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Barbaros Mahallesi'ndeki Baklacı Camisi'nde Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in katılımıyla dua programı düzenlendi.

Vatandaşlar, sabah namazını kılmak için camiye geldi. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, şahitler için dua edildi.

Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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