Menteşe'de gençlere sabah namazı programı düzenlendi

Menteşe İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü ve Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programda gençlerle sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programa sabah namazından önce Yasin-i şerif okunarak başlandı. Namazdan sonra ise Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın cemaate sohbet etikten sonra gençler ile birlikte Gazze' de zulme uğrayan Gazzeliler ve bütün şehitler için dua edildi. Program sonunda sabah namazına katılan cemaate ikram dağıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Rıza Hakses Camii' nde düzenlenen programa Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, Menteşe İlçe Müftülüğü Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Muhammet Dağ, MSKÜ' de eğitim veren akademisyenler, Manevi Danışmanlar, Cami Görevlileri ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA