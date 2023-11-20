Germencik'te sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları' çerçevesinde cemaat sabah namazında bir araya gelmeye devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları' çerçevesinde cemaat sabah namazında bir araya gelmeye devam ediyor.

Germencik İlçe Müftülüğü etkili din hizmeti sunma faaliyetleri çerçevesinde, Merkez Çarşı Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp sohbet, zikir ve dua ile devam etti. Germencik İlçe Müftü vekili Adem Karaca'nın gerçekleştirdiği sohbette çeşitli konular işlenirken, Merkez Çarşı Cami İmam Hatibi Hasan Yılmaz'ın çorba ikramıyla program sonlandırıldı. Müftü Vekili Karaca programı düzenleyen İmam Hatip Hasan Yılmaz ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - AYDIN