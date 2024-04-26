İskenderun'da Cami İmamı Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.