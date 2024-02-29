Afyonkarahisar'da Sabah Namazı Buluşması

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından farklı camilerde planlanan sabah namazı buluşmaları bu hafta Merkez Marulcu Camii'nde gerçekleştirdi.

Etkinliğe, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Cami görevlileri ve cemaat katıldı. Sabah namazı sonrası yapılan programda, Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yapılan sohbetin ardından dua edildi. Program yapılan ikramlarla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR