Aydın'da düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Aydın İl Gençlik ve İlçe Gençlik Koordinatörlükleri tarafından organize edilen sabah namazı buluşmaları sürüyor.

Kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde düzenlenen saban namazı buluşması programına Aydın Müftüsü Hasan Güneş, Çine ilçe Müftüsü Yahya Ofşin, İl Vaizi Salih Akcan ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatların ardından şehitler ve tüm İslam alemi için dua eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Rabbimiz, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Vatanımızı milletimizi her türlü musibetlerden muhafaza eylesin. Seher vaktinde ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin" dedi.

Sabah Namazının ardından Eğrikavaklı vatandaşlar ile hasbihal eden Güneş, esnafları ziyaret ederek, kazancınız hayırlı bereketli olmasını diledi. - AYDIN