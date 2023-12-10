Üye Girişi
Haberler

Tomarza İlçe Müftülüğü 'Sabah Nazımında Buluşuyoruz' Programını Düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Sabah Nazımında Buluşuyoruz' programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte sabah namazı eda edildi ve dua edildi.

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Sabah Nazımında Buluşuyoruz' programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; "Bu sabah Tomarza-Yavuzselim Mahallemizde bulunan Hicret Camimizde sabah namazımızı ilçe halkımızın yoğun katılımıyla eda ettik. Sabahın seherinde bizleri genç-yaşlı, kadın-erkek hep birlikte Hicret Camimizde aynı safta buluşturan, aynı duada birleştiren rabbimize hamt olsun. Uzaktan yakından katılan, ikramda bulunan, maddi manevi emek sarf eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbimiz evlerimize, ülkemize ve bütün İslam beldelerine huzur ve bereket ihsan eylesin, dualarımız kabul amellerimizi makbul olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Tomarza Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title