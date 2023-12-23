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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da şehitler için dua etti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'da sabah namazı sonrası gurbetçilerle birlikte, terör örgütü PKK'nın dünkü saldırısında şehit olan askerler ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Filistinliler için dua etti. Erbaş, Fransa'nın Strazburg şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programında gurbetçilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'da sabah namazı sonrası gurbetçilerle birlikte, terör örgütü PKK'nın dünkü saldırısında şehit olan askerler ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Filistinliler için dua etti.

Erbaş, Fransa'nın Strazburg şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programında gurbetçilerle bir araya geldi.

Bischwiller Yunus Emre Camii'ndeki programda sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, okunan tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap etti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören insanlar olduğunu belirten Erbaş, "Zulüm görenin inancı ne olursa olsun, o zulüm gören mazlum insanları zulümden kurtarmamız lazım. Filistin'de, Gazze Şeridi'nde, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de. Dünyanın doğusundan batısına, güneyine mazlum insanlar var." dedi.

"Her yerde bu (Gazze'deki) zulmü anlatıyoruz"

Erbaş, Gazze'deki Filistinlilerin zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını hatırlatarak, bölgeye bol bol insani yardım gönderilmeye gayret edilmesi çağrısı yaparak, "Yiyecek gıdaları, giyecek elbiseleri yok. Onlar orada yıkıntıların arasında, soğukta ya da güneş başlarına vurduğu zaman biz burada nasıl rahat yatabiliriz, nasıl rahat gezebiliriz, uyuyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Erbaş, "Her vesileyle bu zulmü dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bizim milletimiz, Türk milleti, Türkiye'de, Türkiye'nin dışında her yerde bu zulmü anlatıyoruz." diye konuştu.

Hitabının ardından Erbaş, Yunus Emre Camisi'ndeki gurbetçilerle dün terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6 asker ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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