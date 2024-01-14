Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü'nden Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua

Beypazarı Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü ile yürütülen sabah namazı buluşmasında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için dua edildi.

Üreğil Mahallesi'ndeki camide sabah namazı için buluşan cemaat, müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an'ı dinledi. Şehitler olan Mehmetçik, ve İsrail'in saldırılarında yaşam mücadelesi veren Filistin halkı için dua edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in de katıldığı programda, il vaizi ve eski müftü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

İnciler de sabah namazı buluşmasına katılan cemaate teşekkür etti.