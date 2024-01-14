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Adıyaman İl Müftülüğü Şehitler İçin Sabah Namazında Buluşma Programı Düzenledi

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Adıyaman İl Müftülüğü, vatan toprakları için hayatlarını veren şehitler için sabah namazında buluşma programı düzenledi. Pençe-Kilit bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve diğer şehitler için Adıyaman Yenipınar Camiinde sabah namazı kılındı. Namaz sonrası birlik ve beraberlik mesajları verildi ve cemaate ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman İl Müftülüğü vatan toprakları için hayatlarını veren şehitler için sabah namazında buluşma programı düzenledi.

Pençe-Kilit bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve bugüne kadar vatan toprakları korumak için canlarını veren şehitler için Adıyaman İl Müftülüğü tarafından sabah namazında buluşalım programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Yenipınar Camiinde düzenlenen programda sabah namazına katılan cami cemaatine İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından namaz kıldırıldı. Namaz sonrası birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cami çıkışında ise cemaate ikramlarda bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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