Kırklareli'de Sabah Namazında Buluşuyoruz Etkinliği Düzenlendi
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş önderliğinde gerçekleştirilen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği, Demirtaş Mahallesi Timurtaşpaşa Camisi'nde yapıldı. Etkinlikte sabah namazı kılındı, dua edildi ve Yasin-i Şerif okundu. Etkinlik her pazar günü farklı camilerde düzenlenmeye devam edecek.
Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.
Demirtaş Mahallesi Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.
Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, "Her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.
Şehit ailesine ziyaret
Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini evinde ziyaret etti.
Özdemir, Kore şehidi Ali Özel'in ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Özdemir, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.