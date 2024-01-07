Kırklareli'de Sabah Namazında Buluşuyoruz Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

Demirtaş Mahallesi Timurtaşpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.

Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, "Her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

Şehit ailesine ziyaret

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Özdemir, Kore şehidi Ali Özel'in ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Özdemir, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.