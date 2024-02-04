Beypazarı Müftülüğü Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dua Etti

Beypazarı Müftülüğü tarafından 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kırbaşı Mahallesi'nde sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, 6 Şubat depremlerinden 11 ilin etkilendiğini hatırlatarak, "Bu depremde hayatını kaybedenler için dualar ettik. Allah ülkemize ve bizlere bir daha böylesi bir felaket yaşatmasın, tüm dualarımız onlarla. Onları rahmetle anıyoruz." dedi.

İlçe Müftüsü İnciler, sabah namazı buluşmalarının Tacettin ve Çantırlı mahalleriyle süreceğini kaydetti.