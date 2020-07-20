Mersin'de açılışta buluştular Türkiye genelinde şubeleri olan San Kuaför önceki gün Mersin şubesinin açılışını Özge Ulusoy, Wilma Elles ve Özlem Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Corona virüs salgını sebebiyle tüm önlemlerin alınarak yapıldığı açılışa Mersin halkı yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı kurdelenin kesiminin ardından üç güzel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl eşi Kerem Göğüş den ayrılan ünlü oyuncu, "Pandemi döneminde neler yaptınız?" sorusuna "İki kızımla hep evdeydik. Evde o süreçte kendimi geliştirdim. Yeni yemekler öğrendim. Türk yemeklerinde o kadar iddialı bir hale gelmedik size anlatamam" cevabını verdi. Boşandıktan sonra aşk hayatına kimseyi almayan Wilma Elles, yeni bir aşka yelken açmış durumda, muhabirlerin "Sevgiliniz var mı? Tekrar evlenmeyi düşünür müsünüz? demesi üzerine "Evet bir şeyler var. Hala genç ve güzelim tekrar evlenmeyi isterim. Ama bunları size detaylı anlatamam, bunlar çok özel konular. Beraber olduğum adamla evlilik yoluna gidersem sizin tanıştırırım" dedi. Muhabirlerin son olarak "eski eşinize nafaka davası açtığınız doğru mu?" sorusuna ise "yorumsuz" diye yanıt verdi.





























Kaynak: Snob Magazin