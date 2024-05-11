Kızılay gönüllüleri, köydelerdeki anneleri unutmadı

BOLU - Türk Kızılay Bolu Kadın gönüllüleri, Bolu'nun Yumrukaya ve Kuzuören köyünde yaşayan anneleri ziyaret ederek, Anneler gününü kutladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın başkanı ve gönüllüler, köyde yaşayan anneleri tek tek ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı. Ellerinde çiçeklerle gelen Kızılay gönüllüleri, köydeki cefakar annelere çiçek verdi. Köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım eden Kızılay gönüllüleri, çay içip, annelerle sohbet etti.

Bu sene merkez yerine köy de yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini söyleyen Kızılay Bolu Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, "Annelerimiz, koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin günü kutlu olsun" dedi.