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Mete Gazoz şampiyon oldu mu? Avrupa Şampiyonu kim oldu?

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Türk okçuluk dünyasının yıldız ismi Mete Gazoz, yine bir turnuvada zirveye çıktı. Gazoz'un bu başarısı, Türk spor dünyasında büyük sevinç yarattı. Gazoz'un şampiyon olduğu belirtildi.

Şampiyonada takımların yanı sıra yarın makaralı yay, 12 Mayıs Pazar günü (bugün) klasik yay finalleri yapıldı. Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Mete Gazoz şampiyon oldu mu?

METE GAZOZ ŞAMPİYON OLDU MU?

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükselmişti.

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Avrupa Şampiyonası Klasik Yay Erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz şampiyon oldu mu?

AVRUPA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Mete Gazoz şampiyon oldu mu? Avrupa Şampiyon finalleri bitti mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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