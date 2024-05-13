Türkiye'nin boykot kararı sonrası İsrail'in gizli planı deşifre oldu! Bulgaristan ve Romanya'yı kullanacaklar

İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması sonrasında yeni iddialar ortaya atıldı.

İSRAİL'İN YENİ PLANINI MERCEK ALTINA ALDILAR

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı sonrasında ülkenin çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronoth, İsrail'in planını mercek altına aldı. Gazeteye konuşan yetkililer, Türk ürünlerinin Avrupa ülkeleri üzerinden taşınabileceğini söyledi.

ÖNCE 3. ÜLKELERE GÖNDERECEKLER

İsrailli nakliye şirketi iShip Forwarding, Türk ürünlerinin önce üçüncü ülkelere, oradan da İsrail'e taşındığı yeni bir lojistik rota oluşturarak yasağı aşmak için geçici bir çözümün gündemde olduğunu duyurdu.

TÜRK ÜRETİCİNİN HABER OLMAYACAK

Bu çözüm, Türk üreticilerin yasağı ihlal etmeden ve ürünlerin İsrail'e ulaştığından haberdar olmadan İsrail'e mal tedarik etmeye devam etmelerini sağlıyor.

SEVKİYATA EK MALİYET GETİRECEK

Nakliye şirketi sevkiyatın hangi üçüncü ülkeden geçtiğini açıklamayı reddetti, ancak İsrail gazetesi ürünlerin Bulgaristan ve Romanya'dan geçebileceğini öne sürdü. Bu transit geçiş sevkiyata ek maliyet getirecek ancak mal akışının devam etmesini sağlayacak.