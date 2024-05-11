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Türk Kızılay Bolu Kadın Gönüllüleri Anneler Günü'nü Kutladı

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Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın başkanı ve gönüllüler, Bolu'nun Yumrukaya ve Kuzuören köyünde yaşayan anneleri ziyaret ederek, Anneler gününü kutladı. Kızılay gönüllüleri, annelere çiçek verip sohbet etti.

Türk Kızılay Bolu Kadın gönüllüleri, Bolu'nun Yumrukaya ve Kuzuören köyünde yaşayan anneleri ziyaret ederek, Anneler gününü kutladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın başkanı ve gönüllüler, köyde yaşayan anneleri tek tek ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı. Ellerinde çiçeklerle gelen Kızılay gönüllüleri, köydeki cefakar annelere çiçek verdi. Köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım eden Kızılay gönüllüleri, çay içip, annelerle sohbet etti.

Bu sene merkez yerine köy de yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini söyleyen Kızılay Bolu Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, "Annelerimiz, şartsız ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin günü kutlu olsun" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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