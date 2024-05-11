Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Bahar Şenliği

Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle başkentte bahar şenliği yapıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Jürgen Schulz, elçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Schulz, davetlilerin katılımından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yıl Türk-Alman ilişkileri açısından aslında çok özel bir yıl çünkü bu yıl biz bir yıl dönümünü kutluyoruz. Bu da Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümü." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğun temelinin 1924'te Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasıyla atıldığını belirten Schulz, "Bu dostluk antlaşmasıyla, o zaman daha aslında çok genç olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin çok önemli temeli atılmıştı. Bundan sonra çok farklı, çeşitli alanlardaki bağlarla diplomatik ilişkiler başladı." dedi.

Mayıs 1924'te Almanya'da Türkiye'ye ilk büyükelçinin atandığını hatırlatan Schulz, şunları kaydetti:

"100 yıldır süren diplomatik ilişkiler Türkiye ile Almanya arasında emsalsiz yoğunlukta bir ilişkiler ağının kurulmasına vesile olmuştur ve tabii ki şunu da söyleyebilirim, Almanya'nın başka hiçbir ülkeyle bu kadar yoğun insani ilişkileri yoktur. Bu aslında bir tesadüf değil. Sadece 100 yıl önce imzalanan dostluk anlaşması değil, 60'lı yıllarda imzalanan iş gücü alım anlaşması gibi çok sayıda anlaşma da bu ilişkilerin yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Tabii ki sadece diplomatik ilişkiler değil, birçok alanda çok yoğun ilişkilerimiz var Türkiye ile. Siyasi, ekonomik, kültürel, bilim, spor gibi bütün bu alanlar saymakla bitmez."

Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve yetişkinler için çok sayıda aktivite yapıldı.