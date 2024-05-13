Mart 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 4.5 milyar dolar açık verdi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankasının açıklamasına göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1milyar 604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Mart ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkış 224 milyon dolar, portföy yatırımlarından net çıkış 96 milyon dolar oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlandı, Genel Hükümet ise 314 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 10 milyar 281 milyon dolarlık net azalış oldu.