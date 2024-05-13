İHH Ümraniye'de Gazze için yürüyüş düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin'in özgürlüğü için Ümraniye'de yürüyüş düzenlendi.

Ümraniye Sondurak Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı, pankartlar açıp meşaleler yaktı. Santral Meydanı'nda toplanan kalabalık, tekbirler getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze'de yaşamını yitiren, yaralanan ve saldırılardan etkilenenler için dua edildi.

Fransız aktivist Uluslararası Hukuk Profesörü Prof. Dr. Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Özgürlük Filosu'nun gururlu bir üyesi olduğunu belirterek, "Lübnan'da, Afrika'da, ABD ve Fransa'da Filistin için eylemler ve protestolar gerçekleştirdim. Filistin haricinde hiçbir yerde siz Türk insanları gibi İman ve mücadele ruhu görmedim. Filistin dışında işgale karşı savaşmak için bu kadar ruh sahibi hiçbir millet görmedim. İsrail'in vahşi Refah saldırısı yüzünden Gazze'ye hiçbir insani yardım, yiyecek ve içecek ulaşmıyor ve şu an Gazze'ye hiçbir yardım giremediği için, Özgürlük Filosu'yla insani yardımı Gazze'ye ulaştırmamız her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Amerikalı aktivist Mary Beth Brownlee ise Filistin'i sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Brownlee, Refah Sınır Kapısı'ndan açık geçiş talebinde bulunduklarını anlatarak, "Gazze Özgürlük Filosu için güvenli geçiş talebindeyiz. Biz insani yardımımızı direkt olarak Gazze'nin sahillerine ulaştıracağız. Gazzelilerin bizi beklediklerini biliyoruz. Biz üç şey talebindeyiz, Refah Sınır Kapısı süresiz olarak açılarak, ateşkes imzalanacak ve Özgürlük Filosu Gazze'ye ulaşacak. ABD askerleri Gazze sınırlarında üstler inşa ettiği için bu şu anlama geliyor, Gazze tam anlamıyla kuşatılmış durumda." şeklinde konuştu.

İhh İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Genç İHH Başkanı Muhammed Cihad Çelik, çağın en büyük soykırımına karşı vicdani, ahlaki ve imani sorumluluklarını yerine getirmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Soykırıma alışmadık, zulmü normalleştirmedik, meydanları yeniden doldurduk. İşgal rejimi kundaktaki bebeklere, çocuklara kurşun sıkarken, onların çığlıklarına bigane kalmayı reddettik. Özgür dünyanın halkları sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde 'yaşasın küresel intifada' diyor. Bu eylemleri yapıyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz, 'Neye yarıyor, kim duyuyor, Filistinlilerin haberi oluyor mu?' diye soruyorsanız eğer, onların size mesajı var: 'Yıkılmayın, usanmayın, devam edin, sesimiz olun' diyorlar. Bizim için çalışmaktan vazgeçmeyin, diyorlar. Biz mücadele ediyoruz, soykırıma direniyoruz, siz de bizim arkamızda olun, diyorlar. Şu anda her zamankinden daha fazla zulme karşı mücadeleyi sürdürmek zorundayız."

Eylem konuşmaların ardından sona erdi.