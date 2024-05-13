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TİKA, Afganistan'daki Üniversiteye Su Arıtma Sistemi Desteği Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis Devlet Üniversitesine tatlı su temini için arıtma sistemi desteği sağladı. Üniversitenin içme suyu sorununu çözmek ve tarım çalışmalarında kullanılmak üzere su arıtma sistemi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis Devlet Üniversitesine tatlı su temini için arıtma sistemi desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, 1200 öğrenciye sahip üniversitenin kullandığı suyun tuzlu olduğu, bu nedenle üniversite bünyesinde içme suyu sağlamak ve tarım çalışmalarında kullanılmak üzere saatte 3 bin litre su sağlayan sanayi tipli üç cihazlı bir su arıtma sisteminin kurulduğu kaydedildi.

Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, projenin açılışında, Afganistan'da insanların içme suyu sorunu yaşadığını belirterek, hayati ve temel ihtiyaç odaklı projelere ağırlık verdiklerini kaydetti.

Deniz, üniversitenin daha önce içme suyunu dışarıdan satın alarak temin ettiğini ve tuzdan arındırılmış suyun aynı zamanda Ziraat Fakültesinin uygulamalı tarım eğitimlerinde de kullanılacağını bildirdi.

Öte yandan, törene katılan Badgis Üniversitesi yetkilileri, akademisyen ve öğrencileri söz konusu destek nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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