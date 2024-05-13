İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Mayıs günü saat 09.00'da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR