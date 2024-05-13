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Ahmetli Gazi Ortaokulu Türkiye İkincisi Oldu

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Ahmetli Gazi Ortaokulu, Okul Sporları Yıldız Kızlar 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Manisa'nın gururu olan sporcular, büyük takdir topladı.

Ahmetli Gazi Ortaokulu, Okul Sporları Yıldız Kızlar 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ahmetli Gazi Ortaokulu sporcuları, şampiyonada Türkiye ikincisi olarak Manisa'nın gururu oldu. Rekabetin en üst seviyede yaşandığı maçlarda Ahmetli Gazi Ortaokulu sporcuları, rakiplerine üstünlük sağlayarak Türkiye 2.'si oldu. Gösterdikleri performansla büyük takdir toplayan Ahmetli Gazi Ortaokulu sporcularını tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Şehrimizin adını en iyi şekilde duyuran sporcu ve antrenörlerimizle gurur duyuyoruz. Disiplinli çalışmalarla Manisa'dan Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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