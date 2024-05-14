Üye Girişi
Haberler

Erciyesgücü FK U17, Talas Anayurtspor'u yenerek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off maçında Erciyesgücü FK, Talas Anayurtspor'u 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Mavi siyahlılar, Gültepespor ile şampiyonluk için mücadele edecek.

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off maçında Erciyesgücü FK, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Mavi siyahlılar finalde Gültepespor ile Kayseri şampiyonluğu için mücadele edecek.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tolga Selvi, Muhammed Emin Vural, Mert Han Uruk

Erciyesgücü FK U17: Yusuf Kaan Çalış, Ali Öztürk, Kaan Kubilay, Ömer Öksüz, Selahattin Çakmak (Mustafa Babi dk. 67), Duhan Orhan Taştan (Yiğit Efe Sarıdağ dk. 51), A.Rahman Boyraz Burak Çalış (Bayram Lafçı dk. 67), Berat Koç, Mehmet Mert (Alper Başkara dk. 51), Arda Enes Taş (Ali Çiğdem dk. 67)

Talas Anayurtspor U17: Doğukan Çiftçi, Samet Şahin, Efe Zorlu, İbrahim Mutlu, Erdem Ekinci (Semih Ulusoy dk. 70) M. Utku Işık, T. Ozan Çandır, Gökay Eryılmaz, Ahmet Çakır (Enes Şenozan dk. 47), M. Uğur, Serkan Akbaba

Goller: Abdurrahman Boyraz (dk. 24), Duhan Orhan Taştan (dk. 34), (Arda Enes Taş (dk. 67) (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Talas Spor Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

 Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title