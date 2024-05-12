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Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi Engellilere Yamaç Paraşütü Heyecanı Yaşattı

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Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, '10-16 Mayıs Dünya Engeliler Haftası' kapsamında engelli bireylere yamaç paraşütü deneyimi yaşattı. Engelli bireyler, tandem atlayışı yaparak bu heyecanı deneyimledi.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, "10-16 Mayıs Dünya Engeliler Haftası" kapsamından engelli bireylere yamaç paraşütü heyecanı yaşattı.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesince engellilerin hayatın her alanında var olması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla Kemalpaşa ilçesindeki 410 rakımlı Üçkardeşler Tepesi'nde bu yıl da etkinlik organize etti. Yamaç paraşütü pilotları, engelli bireyleri tepeden sahile kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda uçuş deneyimi yaşadı.

Görme ve bedensel engelli Ayça Cinkaya, Ziya Kar, Ömürcan Tayfun Balmumcu, Hamdi Ustabaş, Tolunay Lokumcu, Aydoğan Can Yılmaz, Türk Hava Kurumu, tecrübeli pilotu Bayram Yücel eşliğinde tandem (ikili) atlayışı gerçekleştirerek, ilk kez bu heyecanı yaşadı.

"Uçma fırsatı bulamayan özel vatandaşlarımızı havacılık sporuyla tanıştırdık"

Türk Hava Kurumu Artvin Şube Başkan Emin Üçüncü, yaptığı açıklamada "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Artvin Engelliler Dernek Başkanlığıyla birlikte ortak bir proje hazırladık. İlimizde aileleriyle uçmak isteyen vatandaşlarımız buluştuk. Havacılığı merak eden uçma fırsatı bulamayan vatandaşlarımızı havacılık sporuyla tanıştırdık. Değerli hocamız Bayram Yücel'in katkılarıyla onlara bu heyecanı yaşatıyoruz. 'Uçmak isteyen bu sporu bende tatmak istiyorum' diyen vatandaşlarımız özellikle böyle özel vatandaşlarımız olursa bizimle mutlaka iletişime geçsinler Türk Hava Kurumu olarak tüm engelli arkadaşlarımızı uçurmaya devam edeceğiz. Sadece yılın belli günlerinde değil istedikleri zamanda buradan güvenli bir şekilde bu güzel manzarada uçurmak istiyoruz. Aynı zamanda uçmayan kalmasın diye Artvin ilimizde başarılı öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Evlerimizden çıkalım bu güzellikleri tadalım"

Hopa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Aydoğan Yılmaz ise, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası hafta kapsamında, Artvin Türk hava kurumun yaptığı bu güzel etkinlikte engelli kardeşlerimize uçma sporunu tanıştırdık. Emeği geçen herkese bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımıza buradan sizin aracılığınızla sesleniyorum evlerinizden çıkalım bu güzellikleri tadalım" diye konuştu..

Bedensel engelli Tolunay Lokumcu (26) ise "Yamaç paraşütüyle Kemalpaşa'ya bir göz attım. Hiç korkmadım. Çok heyecanlıydı herkesi bu heyecanı yaşasın. Korkulacak bir şey yok. Oldukça güvenli" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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