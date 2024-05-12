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Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Türk İşaret Dili Kursu düzenlendi

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Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından il genelinde personele yönelik düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu'nda kursiyerler belge aldı. Kurs, Eskişehir İl Müftülüğü ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından il genelinde personele yönelik 3. kez düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu'nda kursiyerler belge aldı.

Kurs, Eskişehir İl Müftülüğü ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Odunpazarı İlçe Müftülüğü Hamamyolu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere İl Müftüsü Bekir Gerek katılım belgelerini verdi.

Gerek, yaptığı açıklamada, engellilerle iletişimi artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla düzenlenen kursun önemini vurguladı. Kursa katılan personellerin göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Gerek, bu tür kursların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Kurs süresince kursiyerlere Türk İşaret Dili'nin temel kuralları ve el alfabesi öğretilirken, Kursiyerler günlük hayatta kullanılan kelime ve cümleleri de öğrendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Eğitim Yerel Güncel Haberler

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