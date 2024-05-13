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Türk Güreşçiler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri sonucunda, Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Olimpiyat Elemeleri sona erdi. Ay-yıldızlılarda Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil, Olimpiyat Oyunları biletini almaya hak kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen, 93 ülke adına 517 güreşçinin katılım gösterdiği Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon Müsabakaları sona erdi. Kadınlar milli takımında 62 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ise Özbekistan'dan Shokphida Akhmetova'yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu.

Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcular şöyle:

Kadınlar

Zeynep Yetgil

Nesrin Baş

Yasemin Adar

Evin Demirhan

Buse Tosun

Grekoromen Stil

Rıza Kayaalp

Burhan Akbudak

Enes Başar

Ali Cengiz

Serbest Stil

Taha Akgül

İbrahim Çiftçi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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