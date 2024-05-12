Türk Kızılay Bolu Şubesi Gönüllüleri Huzurevi Kadınlarının Anneler Günü'nü Kutladı

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri Huzurevi'nde kalan kadınların 'Anneler Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından gerçekleştirilen programda, Huzurevi'nde yaşamını sürdüren kadınların 'Anneler Günü' coşkuyla kutlandı. Huzurevini ziyaret eden Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, huzurevinde kalan kadınlara 'Anneler Günü' nedeniyle, kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri dağıttı. Pasta kesilmesinin ardından bardaklara papatya çiçekleri ekip üstlerine isim yazan gönüllülerle anneler arasında duygusal anlar yaşandı.

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, "Hayatımızdaki en değerli hazine olan annelerimiz, birçok zorluğa göğüs gererek, fedakarlıklarıyla yaşamımıza anlam katıyor. Biz de Anneler Gününde huzurevimizde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ederek, onlara sevgi ve minnetimizi ifade etmek istedik. Onların varlığı, bize güç veriyor. Sabrın, fedakarlığın, merhametin, özverinin timsali annelerimize sadece bir gün değil, her zaman sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm Annelerimizin Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten ve gösterilen ilgiden son derece memnun kalan yaşlı anneler, Kızılay gönüllülerini dualarla uğurladı. - BOLU