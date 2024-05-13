Üye Girişi
Haberler

Türk Kadın Ressam Mihri Rasim Müşfik Açba'nın Eserleri Gaziantepli Sanatseverlerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi, SANKO Park AVM ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu. Sergi, Türkiye'deki gelişime katkısıyla birlikte sanatçının yaşamı ve mücadelesini anlatmayı hedefliyor.

Türk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi, SANKO Park AVM ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu.

Türk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi, SANKO Park AVM ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu. Sergi Küratörü Dr. Necmi Sönmez, Gaziantep'in coğrafi yapısı ve kültürel zenginliğiyle Mezopotamya'nın çok önemli bileşkesi olduğunu belirterek, "Bu nedenle sergiyi İstanbul'dan sonra Gaziantepli sanatseverle buluşturmak bizim için çok önemliydi" dedi.

Sergide Mihri Müşfik'in yaşamı, sanat serüveni ve resim sanatının Türkiye'deki gelişimine katkısının ele alındığını anlatan Dr. Sönmez, "Bilgilendirici nitelikteki belgesel sergi 'İlk Türk Kadın Ressamlarından Mihri' resim sergisi, sanatçının tüm zorluklara rağmen kendi yolunda ilerleyerek verdiği mücadeleyi tarihi, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu düşüncesinde aktarmayı hedefliyor" diye konuştu.

Karcher Pazarlama Direktörü Ece Eren ise serginin ikincisini Gaziantep'te açmaktan ve sanatseverlerin ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

SANKO Park'ta 13 eserin sergilendiği belgesel sergide, Ressam Mihri'nin eserlerinin yanı sıra fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları ve ilişki içinde olduğu İstanbul sanat çevresi tanıtılıyor.

Mihri Rasim Müşfik Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak ve özellikle de portreleriyle tanınıyor. Ressamın portrelerini yaptığı kişiler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, Amerikalı İş Adamı Thomas Edison gibi birçok önemli isim bulunuyor.

Serginin tanıtım toplantısına ressam Gülay Karslıgil, SANKO Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Hatice Kanevetçi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Tanyeri ile sanatseverler katıldı.

"Mihri Müşfik Resim Sergisi" 17 Mayıs 2024 tarihine kadar SANKO Park AVM'de her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title