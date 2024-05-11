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Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney: Kaliteli kamu hizmeti için memur sorunları çözülmeli

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Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, kaliteli kamu hizmetinin yolunun, memur ve memur emeklilerinin sorunlarının çözümünden, çalışma şartlarının düzeltilmesinden, iyileştirilmesinden geçtiğini söyledi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, kaliteli kamu hizmetinin yolunun, memur ve memur emeklilerinin sorunlarının çözümünden, çalışma şartlarının düzeltilmesinden, iyileştirilmesinden geçtiğini söyledi.

Güney, Türk Büro-Sen Samsun Şubesi'nin bir restoranda düzenlediği istişare toplantısında, devletin en önemli görevinin vatandaşlara kaliteli kamu hizmeti vermek olduğunu söyledi.

Kaliteli kamu hizmeti için memur ve memur emeklilerinin sorunlarının gündeme alınmasını isteyen Güney, "Kaliteli kamu hizmetinin yolu, memur ve memur emeklilerimizin sorunlarının çözümünden, çalışma şartlarının düzeltilmesinden, iyileştirilmesinden geçmektedir. Başta söz verilen 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması olmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı ve kariyer uzmanlıklarda merkez taşra ayrımı kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Güney, genel idare hizmetleri sınıfındaki 4 ve 5'inci derece kadro derecelerinin indirilerek 3'üncü derece kadro ihdas edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Taşra uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilmeli, adil bir maaş sistemi uygulanmalı ve mülakat kaldırılmalıdır. Türk yüzyılına yakışan, Türk yüzyılını inşa edecek yeni bir kamu personel rejimin hayata geçirilmesi elzemdir, ihtiyaçtır. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak sorunları ve çözüm yollarını biliyor, çözümü için mücadele veriyoruz.?" diye konuştu.

Toplantıya Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özkan Ulupınar, Türkiye Kamu-Sen Samsun ve Türk Büro-Sen İl Başkanı Ahmet Keskin ile sendika temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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