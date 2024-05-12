Türk Elektronik Müziğinde Kadın Besteciler Albümü Tanıtıldı

Kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymak için hazırlanan "Türk Elektronik Müziğindeki Kadın Besteciler" albümü Borusan Müzik Evi'nde tanıtıldı.

Küratörlüğünü Batur Sönmez ve Erdem Helvacıoğlu'nun yaptığı albümde, Mine Pakel, Fulya Uçanok, Gökçe Uygun, Gülce Özen Gürkan, Kaosmos ve Elif Yalvaç'ın çalışmaları müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Tanıtımda, albüme katkı sağlayan 6 kadın müzisyen konuk olarak yer aldı.

Albümün küratörlerinden Sönmez, albümün 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, "2021'de başladı. 2 yıl toplamayla uğraştık. Erdem Helvacıoğlu'yla çalıştım. Güzel bir albüm olduğunu düşünüyorum. Bugün burada sınırlı bir zaman diliminde programlamak durumunda olduğumuz için 6 tanesini izleyeceksiniz." dedi.

Sub Rosa Records yöneticisi Guy-Marc Hinant ise Türkçe elektronik müziğe dahil olmanın harika olduğunu belirterek, "Bu bizim ikinci projemiz. Bu maceranın bir parçası olmak istedik. Başka bir kompozisyon, bizim için çok taze, çok yeni ve ilginç oldu." ifadelerini kullandı.

Belçikalı plak şirketi Sub Rosa Records etiketiyle yayımlanan "Türk Elektronik Müziğindeki Kadın Besteciler" albümünde, yeni kuşak elektronik müzik alanında 15 kadın müzisyenin eserleri yer alıyor.