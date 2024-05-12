İtalya'da Türk vatandaşları çifte bayram coşkusu yaşadı

İtalya'nın Milano kenti ve çevre illerde yaşayan Türk vatandaşları, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu ve Başkonsolosluk Eğitim Ataşeliği tarafından, Milano'daki Barış Anıtı önünde "Bugünün gençleri, yarının gençleriyle el ele" sloganıyla hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı "İki Bayram Bir Arada" etkinliği düzenlendi.

Milano kent merkezindeki Sempione Parkı'ndan "Gençlik Yürüyüşü" şeklinde başlayan etkinlik, Barış Anıtı önündeki kutlama programıyla devam etti.

Programda bir konuşma yapan Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, "Bugün, geçtiğimiz sene 100 yaşına basan Cumhuriyetimize giden yolda iki önemli dönüm noktasını temsil eden iki ulusal bayramımızı bir arada kutlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Özöktem, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağınızdan zaten kuşku duymuyoruz. Ancak sizlerden ricam, yalnızca kendi yarınlarınızı değil; ülkemizin geleceğini, Cumhuriyetimizin 125'inci, 150'inci yıllarını da hayal etmeniz, kendinizi bu hedef doğrultusunda daha da geliştirmenizdir. Yurt dışında olsanız dahi, kendi alanlarınızda ileride ülkemize sayısız katkılar sağlayabilecek bir potansiyeliniz olduğunu biliyorum."

Barış Anıtı önündeki etkinlikte, Milano Eğitim Ataşesi Tolga Erdoğan'ın hazırladığı "Sevgi Çemberi" programı çerçevesinde, vatandaşlar ve çocuklar, şarkılar ve çeşitli oyunlarla bayramları kutladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Hava Yolları'nın desteklediği etkinliğe çocuklarıyla katılan yaklaşık 400 kadar vatandaş çifte bayram coşkusu yaşadı.

Vatandaşlar, "İki Bayram Bir Arada" etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.