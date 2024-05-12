Şampiyonluk kutlamalarına damga vuran an! Eline mikrofonu alan Rüdiger, Arda Güler'in ismini haykırdı

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupa sevincini binlerce taraftarıyla beraber kutladı. Kutlamalara damga vuran isim ise genç yıldızımız Arda Güler oldu.

"TÜRK ELMAS BURADA"

Kutlamalar sırasında mikrofonu eline alan Antonio Rüdiger, taraftara seslendi. Konuşması sırasında Arda Güler'e değinen Alman savunma oyuncusu, "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı. Arda Güler ise bu esnada herhangi bir açıklama yapmadı.