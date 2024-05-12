Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Filistin'e Destek Etkinliği Düzenledi

Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek olmak amacıyla "Nehirden denize özgür Filistin" uçurtma etkinliği düzenledi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, parti üyelerinin yanı sıra Türk ve Filistinli çocuklar ile aileleri katıldı.

Katılımcıların Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı etkinlikte, çocuklar Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili şiirler okudu.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin'e destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken Rıdvanoğlu, "İnsanlar orada yapayalnız kaldı. Oradaki kardeşlerimiz bütün dünyaya mesajlarını, seslerini duyurmak için her vesileyle videolar çekip ses kayıtları gönderdi. Savaş dursun, insanlık ayıbı son bulsun diye bize her vesileyle ulaştılar. Hepimiz pek çok şeye şahit olduk." dedi.

Rıdvanoğlu, Filistin'de 7 Ekim'den beri soykırım yaşandığını ve insanlık suçu işlendiğini vurgulayarak, "Herkes ülkesinde yetkililerine seslenmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin haykırışı bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Üniversitelerde öğrenciler ayaklandı, öğretim görevlileri destek oldu. Türkiye'mizde de aynı hareketler devam ediyor." diye konuştu.

Çocuklar etkinlikte savaşın son bulması, annelerin çocuklarına kavuşması ve Filistin'e özgürlük için uçurtma uçurdu.

Etkinliğe, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı.