Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi

27.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:43
Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 127 bin 651 testten 2 bin 209 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 76 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 127 bin 651 testten 2 bin 209 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken, 1511 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam hasta sayısı 366 bin 208, toplam vefat sayısı 9 bin 950, toplam ağır hasta sayısı 1827, toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'AĞIR VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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