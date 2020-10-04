Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 104 bin 402 testten 1429 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 57 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 441'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 104 bin 402 testten 1429 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 1182 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam hasta sayısı 324 bin 443, toplam vefat sayısı 8 bin 441, toplam ağır hasta sayısı 1475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak belirlendi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı