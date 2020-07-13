Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı KONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA'da, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 'sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyus¸turucu madde ticareti yapan veya nakleden' şüphelilere yo¨nelik c¸alıs¸ma başlattı. Yapılan çalışmada daha önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak, 1 şüphelide uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1374 adet uyus¸turucu hap ile 404 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA