Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti
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Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti

Kastamonu'da 1 haftadır aralıklarla yağan dolu yağışının devam etmesinden tedirgin olan araç sürücüleri, kapalı alanlara ve akaryakıt istasyonlarına akın ederek araçlarını korumaya çalıştı.

Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti
17.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:59

Kastamonu'da 1 haftadır aralıklarla yağan dolu yağışının devam etmesinden tedirgin olan araç sürücüleri, kapalı alanlara ve akaryakıt istasyonlarına akın ederek araçlarını korumaya çalıştı. İl merkezi ile ilçelerde etkili olan yağış birçok araç, ev, iş yeri ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.

Kastamonu'da il genelinde dolu yağışı 1 haftadır devam ediyor. Kastamonu'da il merkezi başta olmak üzere Devrekani'de, Seydiler'de, İhsangazi'de, Araç'ta, Taşköprü'de ve Küre'de aralıklarla yağan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve iş yerlerinde de zarara neden oldu.

Bugünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, il merkezi başta olmak üzere merkeze bağlı köylerde de etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanları doldurdu

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünden sağanak yağış ile birlikte dolu yağışının beklendiğinin açıklanması üzerine araç sahipleri, araçlarını doludan koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti. Kapalı alan bulamayan araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları doldururken, bazıları ise halı ve karton ile araçlarını korumaya çalıştı. Halen yer yer devam eden yağışlar zaman zaman dolu şeklinde yağmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı.

"Aracımızı mecburen benzinliğe getirerek doludan kaçırdık"

Dolu yağışından aracını korumak için bir benzin istasyonuna sığınan Sinan Yıldız, "Kastamonu'da yağan dolu yağışını görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıla bakarak biraz küçük ama yine de halkın bir hayli doluya karşı korkusu var. Herkes benzinliklerde ve kapalı otoparklarda yer arıyor. Halkımız dikkatli olsun. İleri ki günlerde yağacak diye tekrar uyarılar yapılıyor. Bizde dolu yağışından kaçtık. İstanbul'dan misafirimiz geldi. Onun arabasını mecburen benzinliğe getirerek doludan kaçırdık" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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