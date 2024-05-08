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İnebolu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Boyran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 37 EC 821 plakalı Tofaş marka otomobil ile Adem S. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem S., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kastamonu İnebolu Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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