Kastamonu'da Özel Öğrencilerin Resim ve Ebru Sergisi Açıldı

Kastamonu'da özel öğrencilerin yaptığı resim ve ebru çalışmaları sergilendi.

Kuzeykent İlkokulu tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında açılan sergide, özel öğrencilerin hazırladığı resim ve ebru çalışmalarının yanı sıra 3/A sınıfının yaptığı " Kastamonu'da yaşayan kuş türleri" resimleri de yer aldı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, açılışta yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kuzeykent İlkokulu öğrencilerinin güzel bir çalışmaya imza attığını belirten Gümüş, "Bugün okulumuzda özel öğrencilerimizin hazırladığı resim, ebru sergisini gezdik. Ardından yine aynı okulumuzda diğer öğrencilerimizin Kastamonu ilinde varlık gösteren kuşları resmettikleri, farklı bir şekilde tablolaştırdıkları eserlerini gördük. Bizi bu çok mutlu etti." dedi.

Eğitimin çok yönlü olduğunu aktaran Gümüş, "Biz eğitim öğretimi sadece akademik anlamdaki başarı olarak görmüyoruz. Sosyal, kültürel ve sanatsal başarıların da öğrencilerimizin gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz resimde, müzikte, teknolojik anlamda da kendini sürekli geliştirmeli ve yeteneklerini dışa yansıtabilmeli. Biz bunu dışa yansıtabildiğimiz takdirde geleceğe daha güçlü hazırlanacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini daha hızlı şekilde gerçekleştirecekler. Bundan sonra da buna benzer birçok sergi, sosyal, kültürel etkinlikler de Kastamonu'da gerçekleşecek. Öğrencilerimize inanıyor, güveniyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Saim Çelebi de açılışa katılanlara sergi hakkında bilgi verdi.

Sergi, yarın akşama kadar açık kalacak.