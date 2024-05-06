Kastamonu'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Kastamonu'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri her alanda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. ile aynı suçtan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU