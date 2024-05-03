Kastamonu'da 371 kök kenevir ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da, arazisinde 371 kök kenevir ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tosya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen İ.D'nin bağ evinde ve arazisinde arama yapıldı.

Aramada 371 kök kenevir ile bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.