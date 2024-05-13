Kastamonu'da 3 yaşındaki çocuk silahla vuruldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması neticesinde bacağından vuruldu.

Olay, Taşköprü ilçesi Kayabidi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki M.E.K., evde bırakılan silahla oynadığı sırada silahın ateş alması neticesinde kendisini bacağından vurdu. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.E.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU