AK Parti Kadın Kolları, Gazzeli Anneler İçin Basın Açıklaması Yaptı

Tokat, Kastamonu, Amasya, Çorum ve Çankırı'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tokat'ta AK Parti'li kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Sabuncuoğlu, sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamayacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Sabuncuoğlu, "Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi, gelecek için bir umuttur ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar, İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum, vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Ali Özer ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Gazze'de yaşanan zulüm protesto edildi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Gülsüme Köylü, Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki annelerin büyük zulüm altında olduğunu dile getirdi.

Pazar gününün Anneler Günü olduğunu hatırlatan Köylü, "Bir yandan da Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir." diye konuştu.

Zulmün durdurulması gerektiğini vurgulayan Köylü, 81 ilde AK Parti'li kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta bulunduklarını kaydetti.

Amasya

AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanlığınca Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bimarhane önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Mesude Altun Gürlevik, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini anlatan Gürlevik, şunları aktardı:

"Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz, bu zulüm daha ne kadar sürecek, yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

Çorum

AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik saldırılarında ölen anneler için eylem yaptı.

Eylemde kadınlar, "Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor" yazılı pankart açtı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada, Anneler Günü dolayısıyla dünyada tatlı bir telaş yaşandığını ancak Gazze'de annelerin zor günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilde AK Parti'li kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını belirten Demir, "Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile partililer katıldı.

Çankırı

AK Parti Çankırı Kadın Kolları İl Başkanlığınca, Anneler Günü dolayısıyla Gazze'de yaşam hakları ellerinden alınan anneler için basın açıklaması gerçekleştirildi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Büşra Özkul, pazar gününün Anneler Günü olduğunu hatırlattı.

Anneler Günü dolayısıyla her yerde telaş yaşandığını belirten Özkul, Filistin'de ise annelerin çok zor günler geçirdiğini ifade etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ile partililer katıldı.