Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 adreste uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 5 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 5 şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 16 adet ecstasy, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına akınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU