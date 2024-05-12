Kastamonu'da jandarma ekipleri tarlada çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutladı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Kadınlara çiçek verildi ve ziyaretin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca jandarma ekipleri Merkez Spor Salonu'nda özel bireylerin anneleriyle bir araya geldi.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarlada çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutladı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret etti.
Ekipler kadınlara çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Ziyarette çekilen görüntüler klip haline getirilerek jandarmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Klipte tarlada çalışan kadınlar "anneler sevgidir", "anne cefakardır", "anne evin direğidir", "anne nefestir", "anne ışıktır" ve "anne merhamettir" mesajlarını paylaştı.
Jandarma ekipleri Merkez Spor Salonu'nda da özel bireylerin anneleriyle bir araya geldi.